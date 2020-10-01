Шахтер активно готовится к поединку 5-го тура чемпионата Украины против Десны.

Хавбек Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко восстановился после травмы и уже провел первую полноценную тренировку в общей группе донецкой команды, сообщает официальный сайт "горняков".

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Также главный тренер Луиш Каштру пригласил к основной группе трех игроков из дублирующего состава – Георгия Судакова, Дмитрия Капинуса и Богдана Вьюнника.

Напомним, Десна принимать Шахтер 4 октября, начало встречи в 17:00.

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