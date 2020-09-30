"Подивимося, чи перемога над Олімпіком (2:0) додасть нам впевненості. Я радий допомогти команді, радий, що ми отримали три очки. Два тури не вигравали, а зараз нарешті перемогли. Думаю, буде легше. Бойовий настрій і був, просто раніше не могли виграти. Тепер перемогли – повинно піти.

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У порівнянні з попереднім матчем, у нас трохи більше часу на підготовку. Готуємося, в принципі, як завжди, в тижневому режимі. Якщо згадати, в Чернігові матчі завжди важкі. Думаю, гра буде цікавою для вболівальників і складною для нас", – розповів Коваленко в коментарі офіційному сайту Шахтаря.

Нагадаємо, раніше Десна вже встигла забрати очки у Динамо – 0:0 з киянами у другому турі УПЛ. Наразі чернігівці та Шахтар мають по 8 очок.

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