"Не знаешь, чего ожидать. Сейчас у всех команд есть хорошие футболисты, все умеют играть. Я радовался, когда Шотландия и Уэльс выпали. Мне говорили, что Шотландия сильнее Уэльса – в итоге Уэльс не прошли. Конечно, можем говорить, что и моменты были, и судья. Но мы же не забили и не прошли на чемпионат мира.

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Поэтому надо хорошо готовиться. Очень хочется, чтобы все были в форме, здоровые, были на ходу в своих чемпионатах, чтобы к игре подошли в очень хорошей форме. Очень на это надеюсь.

Мы можем говорить что угодно, но итальянцы добыли результат. В принципе, мы тоже добыли, но благодаря победе в Италии они прошли дальше. Это футбол, поэтому надо работать для того, чтобы добывать результат.

Является ли опасностью для сборной Украины то, что в матче с Боснией она будет фаворитом? У нас очень хорошая команда. Много ребят сейчас играет в Европе в сильных командах. Они, я думаю, уже должны привыкнуть к тому, что когда ты выходишь в роли фаворита – это больше ментальная нагрузка. Но у нас для этого есть качества в команде, и мы можем этим пользоваться. Это не значит, что если ты фаворит, ты вышел – и перед тобой сняли шляпу и провели в финал.

Но выходить, верить в свои силы, в то, что мы можем играть на высоком уровне, можем доминировать на поле – я считаю, что мы действительно это можем. Но это через труд, через дисциплину, через концентрацию. А потом уже на этом индивидуальное мастерство тех ребят, которые играют впереди – и все будет хорошо, – сказал Степаненко в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в случае успеха с командой Боснии подопечные Реброва в решающем матче встретятся с победителем дуэли Израиль – Исландия. Раунд плей-офф состоит из одного матча на стадиях полуфинала и финала. Поединки запланированы на 21 и 26 марта.

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