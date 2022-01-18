Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко цієї зими займатиметься не лише підготовкою до весінньої частини сезону.

"Дуже радий повідомити, що я був прийнятий на навчання з футбольного менеджменту в УЄФА, яке стартує у січні 2022 року. Отже, історія починається", – написав Степаненко в Instagram.

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Зазначимо, що ця навчальна програма відкриває перед чинними гравцями можливість продовжити кар'єру у футболі в новому для себе статусі, дають рекомендації та поради у потрібних областях, зокрема, у фінансовому менеджменті.

Додамо, що 32-річний Степаненко провів за Шахтар 22 матчі у поточному сезоні, у яких записав до свого активу 2 голи та 1 асист.

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