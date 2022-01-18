Давіде Поссанціні, асистент головного тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі, розповів про майбутнє Євгена Коноплянки, який не вирушив з командою на зимові збори.

"Майбутнє Коноплянки? Де Дзербі думає про це, протягом наступних днів ситуація має прояснитися", – наводить слова Поссанціні телеканал Футбол.

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Одним із претендентів на Євгена є СК Дніпро-1. Шахтар, ймовірно, відпустить Коноплянку безкоштовно, щоб не платити зарплатню за останні пів року.

Нагадаємо, Коноплянку не взяли на збори з "гірниками" і він перебуває у пошуках нового клубу. Його контракт з донеччанами завершується наприкінці поточного сезону. До слова, Євген провів 46 матчів, оформивши 5 голів і 3 асисти. У поточній кампанії півзахисник награв лишень 47 хвилин, його контракт завершується 30 червня цього року.

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