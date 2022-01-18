Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко этой зимой будет заниматься не только подготовкой к весенней части сезона.

"Очень рад сообщить, что я был принят на обучение по футбольному менеджменту в УЕФА, которое стартует в январе 2022 года. Итак, история начинается", – написал Степаненко в Instagram.

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Отметим, что эта обучающая программа открывает перед действующими игроками возможность продолжить карьеру в футболе в новом для себя статусе, дают рекомендации и советы в нужных областях, в частности, в финансовом менеджменте.

Добавим, что 32-летний Степаненко провел за Шахтер 22 матча в текущем сезоне, в которых записал в свой актив 2 гола и 1 ассист.

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