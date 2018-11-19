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Степаненко: Не знаю, по какой схеме мы будем играть против Турции

17:23 27 Читати українською
Степаненко: Не знаю, по какой схеме мы будем играть против Турции
Тарас Степаненко / П. Кубанов

Опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от матча против сборной Турции.

"С Луческу мы уже играли в официальных матчах. Понятно, что у него и его команды не слишком удачная полоса. Не знаю, какая у них сейчас атмосфера в команде, и ккакое настроение у них будет на этот матч. Но, думаю, для обоих команд результат в матче будет важным.

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Не знаю, по какой схеме мы будем играть против Турции, это решит тренерский штаб. Но я думаю, что любая команда должна быть гибкой и если она может играть в разных схемах, варьироваться в зависимости от соперника – это плюс.

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Другой вопрос в том, что нужно быть более ответственным и более сконцентрированным. Мы знали, что для словаков эта игра важнее и значимее. И мы должны были больше себя настроить и не давать им так забивать мячи", – сказал Степаненко в эфире канала "Футбол 1".

Товарищеские матчи

Украина - Турция: Вторник 20 ноября 2018

Украина
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Турция
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Украина - Турция Украина Украина Сборная Украины Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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