"Як розбирали Порту, так і вийшло. Але, на жаль, вони скористалися нашими помилками і виграли матч. З такими командами на такому рівні, коли матчі практично на виліт – тут уже не до того, хто красивіше грає, а хто практичніший, хто припускається менше помилок. Є позитивний момент – грали до кінця, були моменти, билися, забили три м'ячі. Але дуже багато пропустили. Якщо так рахувати – три голи після наших же помилок. Це досвід, але хотілося б подарувати хороші емоції нашим солдатам.

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Настрій – такий собі. Можна сказати, що завдання-мінімум виконали, пройшли до Ліги Європи, але, чесно кажучи, розчаровані, бо хотілося ще більше досягти. Вважаю, у матчі на виїзді з Порту могли зіграти краще і впевненіше.

Сікан? Він додає, він мені подобається. Зараз йому більше довіряють, він грає, забиває. Він має розвиватися щодня, у кожному матчі, але є куди зростати. У цьому сезоні йому більше почали довіряти – мені здається, він додав.

Потенційних суперників по Лізі Європи ще не дивився, тільки з роздягальні вийшов. У пресі напишуть. Нам може попастися Де Дзербі з Брайтоном? Чудово. У Лізі Європи зараз теж дуже високий клас команди. Але з пам'яті і з досвіду дуже важливо пройти першу команду. Якщо проходиш – там можуть випади суперники більш-менш середнього рівня. А ось на першому етапі сіяні й несіяні. Якщо будеш несіяним – може попастися гранд європейського футболу. Будемо дивитися і працювати. Думаю, взимку проведуть хорошу роботу. Є куди зростати, розвиватися. Думаю, команда може і має додавати. Головний тренер це бачить, будемо працювати", – цитує Tribuna Степаненка.

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