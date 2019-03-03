toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ЧОРНОМОРЕЦЬ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛАЦІО - РОМА

Степаненко: Можна зрозуміти команди, які грають з Шахтарем від захисту

11:33 68 Читать на русском
Степаненко: Можна зрозуміти команди, які грають з Шахтарем від захисту
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував перемогу над Чорноморцем у 20 турі УПЛ.

 
Марлос 76’

"Важкий поєдинок. М'яч не хотів залітати у ворота. Часто буває, що такі зустрічі закінчуються внічию. Слава Богу, що дотиснули, забили гол. Це важлива перемога для нас. Йдемо далі.

Шахтар у важкому матчі здолав Чорноморець завдяки пенальті – одесити провели хороший матч

Важко розкривати таку оборону. З іншого боку, можна зрозуміти команди, які грають з Шахтарем таким чином. Якщо не будеш закриватися, то тобі можуть забити багато м'ячів. Тому одесити виходили зі своїх сильних сторін, намагалися протидіяти таким способом, роблячи ставку на контратаки.

У перерві Паулу Фонсека попросив грати більш агресивно, відкриватися вперед. У першому таймі ми діяли більш статично. Після перерви стали більше використовувати глибину, почали вриватися в штрафний майданчик, що ускладнило життя Чорноморцю. Крім того, добре контролювали м'яч, коли у одеситів з'явилася втома.

Чорноморець – Шахтар – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Гол Марлоса? Він підійшов до точки, впевнено взяв м'яч. Він є штатним пенальтистом. У всіх бувають ситуації, коли не вдається забити. Але на цей раз Марлос пробив впевнено. Думаю, в цьому плані він знайде упевненість, буде і далі бити пенальті", – сказав Степаненко клубному телеканалу Шахтаря.

Теги
Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Чорноморець - Шахтар
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зоря – Ворскла та ще два матчі УПЛ. Анонс
    Україна — 08:301672 Зоря – Ворскла та ще два матчі УПЛ. Анонс
5
год
:
7
хв
Карпати
17:00
Львів
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук