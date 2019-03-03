Степаненко: Можно понять команды, которые играют с Шахтером от защиты

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал победу над Черноморцем в 20 туре УПЛ.

"Тяжелый поединок. Мяч не хотел залетать в ворота. Часто бывает, что такие встречи заканчиваются вничью. Слава Богу, что дожали, забили гол. Это важная победа для нас. Идем дальше.

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Трудно раскрывать такую ​​оборону. С другой стороны, можно понять команды, которые играют с Шахтером следующим образом. Если не будешь закрываться, то тебе могут забить много мячей. Поэтому одесситы выходили из своих сильных сторон, пытались противодействовать таким способом, делая ставку на контратаки.

В перерыве Паулу Фонсека попросил играть более агрессивно, открываться вперед. В первом тайме мы действовали более статично. После перерыва стали больше использовать глубину, начали врываться в штрафную, что осложнило жизнь Черноморцу. Кроме того, хорошо контролировали мяч, когда у одесситов появилась усталость.

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Гол Марлоса? Он подошел к точке, уверенно взял мяч. Он является штатным пенальтистом. У всех бывают ситуации, когда не удается забить. Но на этот раз Марлос пробил уверенно. Думаю, в этом плане он обретет уверенность, будет и дальше бить пенальти", – сказал Степаненко клубному телеканалу Шахтера.