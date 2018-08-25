Степаненко: Почав подавати Ракицький – м'яч летить з такою силою і швидкістю, що потрібно тільки голову підставити

Хавбек донецького Шахтаря Тарас Степаненко поділився враженнями від матчу проти Олімпіка, в якому його команда здобула перемогу з рахунком 5:2.

"Було багато забитих м'ячів, всі після хороших комбінацій, і тому могло здатися, що вони легко давалися. Проте це велика робота. Сьогодні просто втілили в грі те, над чим працюємо на тренуваннях.

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Гол після кутового? Паулу Фонсека наполягав на тому, що у нас за сім матчів було, по-моєму, 42 стандарти, а забили ми з них тільки один м'яч, та й той після розіграшу. Тому добре, що відзначилися після кутового і практично всі стандарти були небезпечними. Я пов'язую це з тим, що почав подавати Ярослав Ракицький: коли м'яч летить з такою силою і такою швидкістю, там потрібно тільки голову підставити – і буде гол", – цитує футболіста офіційний сайт Шахтаря.

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