Степаненко: Начал подавать Ракицкий – мяч летит с такой силой и скоростью, что нужно только голову подставить

Хавбек донецкого Шахтера Тарас Степаненко поделился впечатлениями от матча против Олимпика, в котором его команда одержала победу со счетом 5:2.

"Было много забитых мячей, все после хороших комбинаций, и поэтому могло показаться, что они легко давались. Однако это большая работа. Сегодня просто воплотили в игре то, над чем работаем на тренировках.

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Гол после углового? Паулу Фонсека настаивал на том, что у нас за семь матчей было, по-моему, 42 стандарта, а забили мы с них только один мяч, и тот после розыгрыша. Поэтому хорошо, что отличились после углового и практически все стандарты были опасными. Я связываю это с тем, что начал подавать Ярослав Ракицкий: когда мяч летит с такой силой и такой скоростью, там нужно только голову подставить – и будет гол", – цитирует футболиста официальный сайт Шахтера.

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