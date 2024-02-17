Лісабонські Спортінг і Бенфіка стежать за лідером Шахтаря Георгієм Судаковим. Про це повідомив інсайдер Екрем Конур у Twitter.

Судаков зізнався, де мріє продовжити кар'єру – зірку Шахтаря ставлять вище за Зінченка та Мудрика

Інших деталей щодо можливого переходу українця він не уточнив. Шахтар і Бенфіка вже мають досвід співпраці – раніше "гірники" продали лісабонцям Анатолія Трубіна і Давіда Нереса.

Спортінг та Бенфіка очолюють турнірну таблицю чемпіонату Португалії. Обидві команди набрали по 52 очки, але "зелено-білі" мають гру в запасі. Також команди продовжують боротьбу в Лізі Європи – Спортінг у першому стиковому матчі здолав Янг Бойз, а Бенфіка обіграла Тулузу.

Нагадаємо, раніше вихованцем "гірників" цікавилися Наполі та Ювентус, а Сергій Палкін зізнався, що клуб взимку не продав 21-річного півзахисника за 40 мільйонів євро. Контракт Судакова з Шахтарем чинний до кінця 2028 року – нещодавно півзахисник підписав нову угоду.

У сезоні 2023/24 Георгій зіграв за "помаранчево-чорних" 19 матчів у всіх турнірах. Забив три голи і віддав один асист.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?