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Степаненко: Ісмаїлі – найкращий футболіст Шахтаря

08:26 150 Читать на русском
Степаненко: Ісмаїлі – найкращий футболіст Шахтаря
Ісмаїлі / ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко назвав гравця, якого вважає найкращим у складі "гірників" у цьому році.

"Найкращим футболістом назву Ісмаїлі. Він найстабільніший, завжди на рівні. Відмінно працює і в обороні, і в атаці, віддавав гольові передачі, забивав. На найвищому рівні провів усі матчі в Лізі чемпіонів", – цитує Степаненка "Футбол 1/2".

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Зауважимо, Ісмаїлі цього сезону провів за Шахтар 23 матчі в усіх турнірах. Бразильський захисник зміг забити 2 голи та відзначитись 8 результативними передачами. Крім того, Ісмаїлі суттєво зріс у ціні за версією Transfermarkt та зараз є найдорожчим гравцем УПЛ.

Теги
Шахтар Шахтар Тарас Степаненко Тарас Степаненко Ісмаїлі Ісмаїлі
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