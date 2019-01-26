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Степаненко – про матч з Карабахом: Ми поки не готові грати всі 90 хвилин

16:43 13 Читать на русском
Степаненко – про матч з Карабахом: Ми поки не готові грати всі 90 хвилин
Тарас Степаненко / Фото ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував перемогу над Карабахом (3:1) у контрольному поєдинку.

"Ми знаходимося на стадії підготовки і поки не готові грати всі 90 хвилин, тому після першого тайму всіх замінили.

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Непогано провели перші 45 хвилин, забили два заслужених м'яча. Але і Карабах створив кілька небезпечних моментів.

Це хороша команда, є технічні футболісти. Ми знаємо, що Карабах грав недавно в Лізі Європи з Ворсклою. Перед матчем тренерський штаб нас попередив, що це хороша команда, яка з кожним роком прогресує. Як суперник, Карабах мені сподобався", – цитує Степаненка Azerisport.

Нагадаємо, свій перший спаринг Шахтар розгромно програв хорватському Хайдуку (1:4).

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Шахтар - Карабах: Субота 26 січня 2019

Шахтар
Матч завершено
3 : 1
Карабах
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Тарас Степаненко Тарас Степаненко Шахтар Шахтар Товариські матчі Шахтар - Карабах
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