Степаненко – о матче с Карабахом: Мы пока не готовы играть все 90 минут

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал победу над Карабахом (3:1) в контрольном поединке.

"Мы находимся на стадии подготовки и пока не готовы играть все 90 минут, после первого тайма всех заменили.

Шахтер – Хайдук – 1:4 – видео голов и обзор матча

Неплохо провели первые 45 минут, забили два заслуженных мяча. Но и Карабах создал несколько опасных моментов.

Это хорошая команда, есть техничные футболисты. Мы знаем, что Карабах играл недавно в Лиге Европы с Ворсклой. Перед матчем тренерский штаб нас предупредил, что это хорошая команда, которая с каждым годом прогрессирует. Как соперник, Карабах мне понравился", – цитирует Степаненко Azerisport.

Напомним, свой первый спарринг Шахтер крупно проиграл хорватскому Хайдуку (1:4).

Ярік – out: хто замінить Ракицького у Шахтарі