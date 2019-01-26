toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Степаненко – о матче с Карабахом: Мы пока не готовы играть все 90 минут

26 января 16:45 64 Читати українською
Степаненко – о матче с Карабахом: Мы пока не готовы играть все 90 минут
Тарас Степаненко / Фото ФК Шахтер

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал победу над Карабахом (3:1) в контрольном поединке.

"Мы находимся на стадии подготовки и пока не готовы играть все 90 минут, после первого тайма всех заменили.

Шахтер – Хайдук – 1:4 – видео голов и обзор матча

Неплохо провели первые 45 минут, забили два заслуженных мяча. Но и Карабах создал несколько опасных моментов.

Это хорошая команда, есть техничные футболисты. Мы знаем, что Карабах играл недавно в Лиге Европы с Ворсклой. Перед матчем тренерский штаб нас предупредил, что это хорошая команда, которая с каждым годом прогрессирует. Как соперник, Карабах мне понравился", – цитирует Степаненко Azerisport.

Напомним, свой первый спарринг Шахтер крупно проиграл хорватскому Хайдуку (1:4).

Ярік – out: хто замінить Ракицького у Шахтарі

Товарищеские матчи

Шахтер - Карабах: Суббота 26 января 2019

Шахтер
Матч окончен
3 : 1
Карабах
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Шахтер Шахтер Товарищеские матчи Шахтер - Карабах Тарас Степаненко Тарас Степаненко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
29
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук