"Калітвінцев є членом нашого клубу. Ми звернулися до Олександрії та футболіста, щоб вони роз'яснили цю ситуацію: чому вони підписали контракт без участі Десни, якщо гравець не є вільним агентом?

Олександрія відреагувала на скандал навколо переходу Калітвінцева з Десни

Необхідно дізнатися про позицію Олександрії. Знаєте, входити у конфлікт найпростіше – виходити складно, тому потрібно завжди шукати компроміс. Нам потрібне розуміння, чому Олександрія зробила такий крок, знаючи, що він є футболістом нашого клубу?

При переході з клубу в клуб один повинен заплатити іншому – для цього ведуться переговори, підписується контракт. Футболіст може переходити самостійно, будучи вільним агентом. У цьому випадку стався казус, в якому ми зараз розбираємось. Ми вважаємо, що Калітвінцев має з'явитись у нас на тренуванні 16 січня", – сказав Левін у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Десна обурена тим, що гравець, який не перебував у статусі вільного агента, проводив переговори з іншим клубом і цей клуб уже оголосив про його підписання, не поінформувавши чернігівців у письмовій формі. Клуб намагається опротестувати цей трансфер, вже направивши листи до ФК Олександрія та на адресу футболіста В. Ю. Калітвінцева. Справу розглядатимуть юристи.

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