"Калитвинцев является членом нашего клуба. Мы обратились к Александрии и футболтисту, чтобы они разъяснили эту ситуацию: почему они подписали контракт без участия Десны, если игрок не является свободным агентом?

Александрия отреагировала на скандал вокруг перехода Калитвинцева из Десны

Необходимо узнать позицию Александрии. Знаете, входить в конфликт проще всего – выходить сложно, поэтому необходимо искать всегда компромисс. Нам нужно понимание, почему Александрия сделала такой шаг, зная, что он футболист нашего клуба?

При переходе из клуба в клуб, один должен заплатить другому – для этого ведутся переговоры, подписывается контракт. Футболист может переходить самостоятельно, являясь свободным агентом. В данном случае произошел казус, в котором мы сейчас разбираемся. Мы считаем, что Калитвинцев должен появиться у нас на тренировке 16 января", – сказал Левин в комментарии "Футбол NEWS".

Напомним, Десна возмущена тем, что не находившийся в статусе свободного агента игрок проводил переговоры с другим клубом и этот клуб уже объявил о его подписании, не проинформировав черниговцев в письменной форме. Клуб пытается опротестовать этот трансфер, уже направив письма в ФК Александрия и в адрес футболиста В. Ю. Калитвинцева. Дело будут рассматривать юристы.

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