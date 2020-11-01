Бразильский полузащитник Львова Сабино дос Сантос, которого недавно избрали новым капитаном команды, рассказал о ситуации в коллективе и поделился ожиданиями от матча 8-го тура УПЛ с Ворсклой.

"Сказать, что мы были расстроены после поражения от СК Днепр-1 – ничего не сказать. Конечно, сыграли не так, как хотелось бы. Относительно отставки предыдущего наставника... Смена тренера – это всегда трудно, но это также часть футбола. Сейчас мы должны сохранять хороший темп работы, чтобы быть способными принести Львову хороший результат.

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Сейчас к следующему календарному матчу нас готовит трио тренеров. Каждый из них уже работает с нами довольно давно. Они знают каждого игрока индивидуально, имеют подход. Думаю, именно они лучше осознают ту ситуацию, в которой сейчас находится команда, поэтому знают, как нужно дальше действовать. Мы внимательно слушаем их на тренировках и будем применять на практике все то, что они от нас хотят увидеть.

Я бы не сказал, что тренировочный процесс как-то существенно изменился. Скорее, отношение игроков к тренировкам стало каким-то другим. Мы тяжело работаем каждый день и стараемся на 100% делать то, что от нас требуют тренеры.

После ухода опытных Борзенко и Литовченко Львов стал, по сути, наиболее молодым коллективом в УПЛ. Эти игроки действительно были очень важными и опытными исполнителями, которых не хватает. Впрочем, я считаю, что некоторые наши молодые футболисты уже также имеют за своими плечами немало, в том числе и международные выступления. Именно это и должно помочь еще более юным чувствовать себя как можно комфортнее и демонстрировать свою лучшую форму. На тренировках действительно хорошая атмосфера. Постоянно сконцентрированы на работе и выполняем ее очень тщательно. Уверены, как будем работать на тренировках – так и покажем себя в игре.

Я был очень счастлив стать новым капитаном команды. Это большая честь для меня. Спасибо моим коллегам по Львову за то, что предоставили мне такую ​​уверенность в собственных силах. Я буду делать все от себя зависящее, чтобы как можно лучше действовать на поле и помогать команде одерживать хорошие результаты.

Относительно матча с Ворсклой... Не скажу ничего удивительного, если отмечу, что нужно действовать, прежде всего, безошибочно вблизи собственных ворот. Следует избежать ненужного брака и дождаться подходящего момента, чтобы отличиться. Отдаем должное Ворскле, но все решит только игра на футбольном поле", – сказал Сабино в комментарии официальному сайту Львова.

Напомним, Львов после 7-ми туров занимает в турнирной таблице УПЛ последнюю строчку, набрав лишь 1 очко.

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