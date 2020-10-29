Як відомо, Львів після поразки у матчі 7-го туру УПЛ від СК Дніпро-1 залишився без головного тренера – про свою відставку на післяматчевій прес-конференції заявив Георгій Цецадзе.

Лужний відреагував на чутки про можливе призначення тренером Львова

Керівництво клубу наступного дня заявило, що вже до 28 жовтня визначиться з новим наставником команди. Поки, однак, прізвища нового коуча названо не було. Більше того, "синьо-золоті" на своєму офіційному сайті повідомили, що виконуючим обов'язки головного тренера Львова у матчі 8-го туру УПЛ проти Ворскли буде Віталій Шумський.

Нагадаємо, фахівець входив до тренерського штабу Георгія Цецадзе, а раніше був тренером тернопільської Ниви і молодіжної команди Львова.

До слова, поєдинок проти полтавців відбудеться вже найближчої неділі, 1 листопада. Початок матчу о 17:00. Львів'яни після 7-ми турів посідають у турнірній таблиці УПЛ останню сходинку, набравши лише одне очко.

СК Дніпро-1 впевнено переміг Львів на виїзді – безвиграшна серія "містян" в УПЛ досягнула 19 матчів