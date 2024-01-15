Відомий український тренер Віталій Левченко розповів, чому півзахисник Шахтаря Хусрав Тоіров міг не отримати виклик до збірної Таджикистану на Кубок Азії.

"Чому Тоіров не потрапив до заявки збірної Таджикистану? Просто він поводиться неправильно, коли приїжджає до національної чи олімпійської збірної Таджикистану. Він ставить себе вище за інших хлопців. Через це його не викликають.

Кубок Азії: дебютант не зганьбився, Австралія здобула впевнену перемогу, Узбекистан не зміг переграти Сирію

Крім того, він не підходить за ігровими якостями. Тоіров тягне "ковдру" на себе, він не командний гравець. До того ж у Шахтарі він теж не виблискує, майже не грає за основну команду.

Якщо ти граєш в такому українському гранді, як Шахтар, то маєш показувати на футбольному полі, що ти не дарма потрапив до такого клубу. Футболіст має доводити, що заслужив на це своєю грою, а не завдяки якимось агентським варіантам.

Тренери збірної Таджикистану подивилися, подумали, і вирішили відмовитися від Тоірова, щоб і атмосфера в команді була позитивна і доброзичлива, і командна гра будувалася не на одному футболісті, який бере м'яч і возить його, намагаючись обіграти по п'ятьох людей, що закінчується втратою. Тому Тоіров зараз і не затребуваний національною збірною Таджикистану", – поділився Левченко в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що Таджикистан дебютував на Кубку Азії матчем з Китаєм – гра завершилась нічиєю 0:0.

Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?