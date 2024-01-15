Известный украинский тренер Виталий Левченко рассказал, почему полузащитник Шахтера Хусрав Тоиров мог не получить вызов в сборную Таджикистана на Кубок Азии.

"Почему Тоиров не попал в заявку сборной Таджикистана? Просто он ведет себя неправильно, когда приезжает в национальную или олимпийскую сборную Таджикистана. Он ставит себя выше других ребят. Поэтому его не вызывают.

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Кроме того, он не подходит по игровым качествам. Тоиров тянет "одеяло" на себя, он не командный игрок. К тому же в Шахтере он тоже не блещет, почти не играет за основную команду.

Если ты играешь в таком украинском гранде, как Шахтер, то должен показывать на футбольном поле, что ты не зря попал в такой клуб. Футболист должен доказывать, что заслужил это своей игрой, а не благодаря каким-то агентским вариантам.

Тренеры сборной Таджикистана посмотрели, подумали, и решили отказаться от Тоирова, чтобы и атмосфера в команде была позитивная и доброжелательная, и командная игра строилась не на одном футболисте, который берет мяч и возит его, пытаясь обыграть по пять человек, что заканчивается потерей. Поэтому Тоиров сейчас и не востребован национальной сборной Таджикистана", – поделился Левченко в интервью Українському футболу.

Добавим, что Таджикистан дебютировал на Кубке Азии матчем с Китаем – игра завершилась ничьей 0:0.

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