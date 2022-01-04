Видання Bloomberg опублікувало черговий рейтинг світових мільярдерів. Власник Шахтаря Рінат Ахметов за рік піднявся з 322-ї на 190-ту сходинку.

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Зараз його статки оцінено в 11,7 млрд доларів. Рік тому український олігарх був бідніший на 3,74 млрд менше (7,96 млрд доларів). Ахметов – єдиний українець у рейтингу 500 найбагатших людей планети. Він володіє найбільшим промисловим конгломератом країни "СКМ".

До слова, лідирує у рейтингу власник Tesla Ілон Маск ($270 млрд). Другу сходинку посідає власник Amazon Джеф Безос ($192 млрд), третій – власник компанії Louis Vuitton Бернар Арно ($178 млрд).

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