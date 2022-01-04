Брентфорд продовжує переговори з Шахтарем щодо трансферу українського півзахисника Михайла Мудрика, повідомляє 90min.

Мудрик міг перебратися в АПЛ – Шахтар відхилив спокусливу пропозицію від середняка ліги

У таборі "бджіл" впевнені, що 20-річний українець може стати у їхньому клубі футболістом топ-рівня, однак розуміють, що оформити перехід стає все складніше через зростання ціні та інтересу до гравця. До слова, клуб готовий витратити на зимові трансфери 40 млн фунтів стерлінгів (близько 47,9 млн євро).

Нагадаємо, Брентфорд спочатку запропонував Шахтарю за Мудрика 12 млн євро плюс бонуси (а самому гравцю контракт на 5,5 років із базовою зарплатою 28 тисяч фунтів на тиждень), але "гірники" відповіли відмовою. Згодом англійці збільшили свою пропозицію до 15 млн євро. Сам футболіст раніше підтвердив інтерес з боку "бджіл".

Після 19-ти матчів Брентфорд посідає у турнірній таблиці АПЛ дванадцяту сходинку, маючи у своєму активі 23 очки.

Шахтар змінює трансферну стратегію: відставка топового функціонера і радикальні рішення Срни започатковують нову еру