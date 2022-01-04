Издание Bloomberg опубликовало очередной рейтинг мировых миллиардеров. Владелец Шахтера Ринат Ахметов за год поднялся с 322-й на 190-ю строчку.

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Сейчас его состояние оценено в 11,7 млрд долларов. Год назад украинский олигарх был беднее на 3,74 млрд (7,96 млрд долларов). Ахметов – единственный украинец в рейтинге 500 самых богатых людей планеты. Он владеет крупнейшим промышленным конгломератом страны "СКМ".

К слову, лидирует в рейтинге владелец Tesla Илон Маск ($270 млрд). Второе место занимает владелец Amazon Джефф Безос ($192 млрд), третий – владелец компании Louis Vuitton Бернар Арно ($178 млрд).

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