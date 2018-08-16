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Старт чемпіонату Італії може бути перенесений через обвал моста в Генуї

16:45 188 Читать на русском
Старт чемпіонату Італії може бути перенесений через обвал моста в Генуї
Старт чемпіонату Італії може бути перенесено через обвал моста в Генуї

Матчі 1-го туру чемпіонату Італії 2018/19, які заплановані на найближчі вихідні, можуть бути перенесені на інший день.

Старт чемпіонату Італії, який запланований на цю суботу, може бути відкладений. Саме в цей день будуть поховані жертви обвалу моста в Генуї. Крім того, 18 серпня оголошено національним днем жалоби, повідомляє Football Italia.

Матчі 1-го туру Серії А розпочнуться хвилиною мовчання через трагедію в Генуї

Сампдорія та Дженоа вже попросили італійську федерацію перенести свої поєдинки. Фіорентина, яка повинна була грати із Сампдорією, підтримала таке рішення.

У суботу повинні відбутись 2 матчі: К'єво – Ювентус та Лаціо – Наполі. Очікується, що сьогодні до кінця дня Федерація футболу Італії прийме остаточне рішення.

Нагадаємо, внаслідок обвалу моста в Генуї 14 серпня загинули мінімум 39 людей.

Теги
Дженоа Дженоа Сампдорія Сампдорія Італія Серія А Головне
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