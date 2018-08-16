Старт чемпионата Италии может быть перенесен из-за обвала моста в Генуе

Матчи 1-го тура чемпионата Италии 2018/19, которые запланированы на ближайшие выходные, могут быть перенесены на другой день.

Старт чемпионата Италии, который запланирован на эту субботу, может быть отложен. Именно в этот день будут похоронены жертвы обрушения моста в Генуе. Кроме того, 18 августа объявлено национальным днем ​​траура, сообщает Football Italia.

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Сампдория и Дженоа уже попросили итальянскую федерацию перенести свои поединки. Фиорентина, которая должна была играть с Сампдорией, поддержала такое решение.

В субботу должны состояться 2 матча: Кьево – Ювентус и Лацио – Наполи. Ожидается, что сегодня до конца дня Федерация футбола Италии примет окончательное решение.

Напомним, в результате обрушения моста в Генуе 14 августа погибли минимум 39 человек.