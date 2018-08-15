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Матчі 1-го туру Серії А розпочнуться хвилиною мовчання через трагедію в Генуї

18:22 108 Читать на русском
Матчі 1-го туру Серії А розпочнуться хвилиною мовчання через трагедію в Генуї
Серія А: матчі першого туру розпочнуться хвилиною мовчання через трагедію в Генуї

Через обвал мосту в Генуї загинуло понад 30 людей. Команди Серії А вшанують загиблих хвилиною мовчання перед матчами першого туру чемпіонату.

Всі матчі першого туру Серії А розпочнуться хвилиною мовчання, повідомляє Федерація футболу Італії.

Таким чином команди вшанують пам'ять загиблих через завал мосту в Генуї. За останніми даними, внаслідок трагедії загинули понад 30 людей.

Усі клуби Серії А вже висловили підтримку родичам загиблих на своїх сторінках в соціальних мережах.

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