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Старт чемпіонату Болгарії відкладений через черговий спалах коронавірусу

10 липня 23:17 - Читать на русском
Старт чемпіонату Болгарії відкладений через черговий спалах коронавірусу
Гравці Лудогорця / соцмережі

Болгарський футбольний союз вирішив перенести початок нового сезону місцевої першості.

"З огляду на складну епідеміологічну ситуацію в країні і після детальних консультацій з уповноваженими державними органами, Медична комісія Болгарського футбольного союзу представила керівництву БФУ пропозицію відкласти початок сезону 2020/2021 на два тижні.

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Керівництво Болгарського футбольного союзу прийняло цю пропозицію, щоб зберегти здоров'я футболістів, співробітників і чиновників в форс-мажорній ситуації. Старт нової кампанії в Першій і Другій професійних лігах відбудеться 7 серпня 2020 року", – йдеться в офіційній заяві Болгарського футбольного союзу.

Нагадаємо, спалах коронавірусу стався під час святкування Локомотивом з Пловдіва здобуття Кубка Болгарії разом із фанатами.

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