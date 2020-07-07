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19 футболістів заразилися коронавірусом під час матчу через лабораторну помилку

10:55 - Читать на русском
19 футболістів заразилися коронавірусом під час матчу через лабораторну помилку
Царско Село – Черно Море – 1:4

Через медичну халатність майже два десятки футболістів змушені будуть кілька тижнів залишатися поза футболом.

У матчі 29-го туру чемпіонату Болгарії між командами Царско Село і Черно Море сталась надзвичайна подія, повідомляє видання Sportstar.

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Під час поєдинку одразу 19 футболістів заразились COVID-19. Причиною цього стала лабораторна помилка: захисник болгарського клубу Царско Село Мартін Кавданскі отримав помилковий негативний тест на коронавірус і вийшов у стартовому складі на матч чемпіонату.

Після поєдинку, який, до слова, закінчився розгромною перемогою клубу Черно Море (4:1), тестування виявило три нових випадки зараження у Царско Село. В свою чергу офіційний сайт Черно Море оголосив про 16 інфікованих футболістів. Видання зазначає, що лабораторія визнала допущену помилку, заявивши, що тест Кавданскі був позитивним.

До слова, після 29-турів чемпіонату Болгарії Царско Село з 31-м пунктом йде на передостанній сходинці у Групі вибування, Черно Море з 47-ма пунктами лідирує у квартеті.

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Теги
Світ Черно Море Черно Море коронавірус
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