Старт чемпионата Болгарии отложен из-за очередной вспышки коронавируса

Болгарский футбольный союз решил перенести начало нового сезона местного первенства.

"Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в стране и после детальных консультаций с уполномоченными государственными органами, Медицинская комиссия Болгарского футбольного союза представила руководству БФС предложение отложить начало сезона 2020/2021 на две недели.

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Руководство Болгарского футбольного союза приняло это предложение, чтобы сохранить здоровье футболистов, сотрудников и чиновников в форс-мажорной ситуации. Старт новой кампании в Первой и Второй профессиональных лигах состоится 7 августа 2020 года", – говорится в официальном заявлении Болгарского футбольного союза.

Напомним, вспышка коронавируса произошла во время празднования Локомотивом из Пловдива завоевание Кубка Болгарии вместе с фанатами. Также на ситуацию повлияла и лабораторная ошибка – врачи допустили выход на поле больного коронавирусом игрока.

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