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Старрідж може приєднатися до Маліновського в Аталанті

16:17 448 Читать на русском
Старрідж може приєднатися до Маліновського в Аталанті
Даніель Старрідж / Reuters

Італійський клуб розглядає можливість запрошення колишнього форварда Ліверпуля.

Аталанта зацікавлена у підписанні Даніеля Старріджа, інформує Sky Italy.

Старрідж визнаний винним у порушенні правил про ставки – гравець отримав безглуздий термін дискваліфікації

Контракт 29-річного нападника з Ліверпулем закінчився цього літа, тому він отримав статус вільного агента. Бергамаски перед своїм дебютним сезоном у Лізі чемпіонів можуть запросити англійця, який має чималий досвід виступів у єврокубках. Зокрема, цього року Старрідж став переможцем головного євротурніру разом з Ліверпулем.

До слова, цього літа Аталанта вже підписала одного екс-гравця мерсисайдців – Мартіна Шкртела.

Провінціали в Лізі чемпіонів – історичний успіх Аталанти

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Трансфери Італія Даніель Старрідж Даніель Старрідж Ліверпуль Ліверпуль Аталанта Аталанта
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