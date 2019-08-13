Старрідж може приєднатися до Маліновського в Аталанті

Італійський клуб розглядає можливість запрошення колишнього форварда Ліверпуля.

Аталанта зацікавлена у підписанні Даніеля Старріджа, інформує Sky Italy.

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Контракт 29-річного нападника з Ліверпулем закінчився цього літа, тому він отримав статус вільного агента. Бергамаски перед своїм дебютним сезоном у Лізі чемпіонів можуть запросити англійця, який має чималий досвід виступів у єврокубках. Зокрема, цього року Старрідж став переможцем головного євротурніру разом з Ліверпулем.

До слова, цього літа Аталанта вже підписала одного екс-гравця мерсисайдців – Мартіна Шкртела.

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