Старридж может присоединиться к Малиновскому в Аталанте

Итальянский клуб рассматривает возможность приглашения бывшего форварда Ливерпуля.

Аталанта заинтересована в подписании Даниэля Старриджа, информирует Sky Italy.

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Контракт 29-летнего нападающего с Ливерпулем закончился этим летом, поэтому он получил статус свободного агента. Бергамаски перед своим дебютным сезоном в Лиге чемпионов могут пригласить англичанина, который имеет большой опыт выступлений в еврокубках. В частности, в этом году Старридж стал победителем главного еврокубка вместе с Ливерпулем.

К слову, этим летом Аталанта уже подписала одного экс-игрока мерсисайдцев – Мартина Шкртела.

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