Старрідж визнаний винним у порушенні правил про ставки – гравець отримав безглуздий термін дискваліфікації

Англійський нападник Даніель Старрідж відсторонений від футболу на 6 тижнів.

Екс-гравець Ліверпуля визнаний винним у тому, що у 2018 році надав своєму брату інсайдерську інформацію про свій потенційний перехід у Севілью та попросив його зробити ставку на цю подію.

Старрідж може продовжити кар'єру в Італії

За це порушення Старрідж відсторонений від футбольної діяльності на 6 тижнів, 4 з яких – умовно, а також оштрафований на 75 тисяч фунтів.

Таким чином, нападник, який наразі перебуває без клубу, зможе повернутись у футбол до 31 липня, якщо знову не повторить махінацію зі ставками.

Нагадаємо, що у 2017 році колишній капітан Манчестер Сіті Джоуї Бартон був дискваліфікований на 18 місяців через 1260 ставок на футбол.