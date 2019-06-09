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Стандард не розраховує на Лучкевича – українець, ймовірно, покине бельгійський клуб

20:36 2230 Читать на русском
Стандард не розраховує на Лучкевича – українець, ймовірно, покине бельгійський клуб
Валерій Лучкевич / ФК Стандард

Директор Стандарда Олів'є Рено розповів про майбутнє Валерія Лучкевича.

"Ми маємо намір провести серйозну чистку в складі команди, активно оновити її в ході літнього трансферного вікна, щоб в майбутньому сезоні мати можливість ставити перед командою куди більш амбітні завдання.

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У цьому контексті зберегти Валерія в Стандарді, на жаль, не входить в наші плани. На сьогоднішній день ми ще не отримували жодних пропозицій по трансферу українця ні від Олександрії, ні від інших команд", – цитує Олів'є Рено "Команда №1".

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Нагадаємо, останню половину сезону Лучкевич провів у Олександрії в оренді, за цей час хавбек зіграв у 13 матчах в усіх турнірах, де забив 2 голи.

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Теги
Українці за кордоном Валерій Лучкевич Валерій Лучкевич Стандард Стандард Бельгія
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