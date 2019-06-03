Лучкевич заявив, що не хоче повертатися в чемпіонат Бельгії

Півзахисник Стандарда Валерій Лучкевич, який провів другу частину сезону 2018/19 в Олександрії, планує залишитись в Україні.

"Після матчу 32-го туру УПЛ з Динамо (0:2) я знову належу Стандарду. 20 червня я повертаюся до Бельгії. Сподіваюся, можливий навіть такий варіант, що я туди і не повернуся, але це малоймовірно.

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Не хочу нічого зараз коментувати, тому що я не знаю. У мене є бажання залишитися в Україні", – сказав Лучкевич в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, 23-річний українець зіграв за Олександрію в УПЛ 13 матчів, в яких забив 2 голи і віддав одну гольову передачу.

Кулач покине Олександрію, не зігравши за неї жодного матчу