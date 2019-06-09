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Стандард не рассчитывает на Лучкевича – украинец, вероятно, покинет бельгийский клуб

20:36 49 Читати українською
Стандард не рассчитывает на Лучкевича – украинец, вероятно, покинет бельгийский клуб
Валерий Лучкевич / ФК Стандард

Директор Стандарда Оливье Рено рассказал о будущем Валерия Лучкевича.

"Мы намерены провести серьезную чистку в составе команды, активно обновить ее в ходе летнего трансферного окна, чтобы в будущем сезоне иметь возможность ставить перед командой куда более амбициозные задачи.

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В этом контексте сохранить Валерия в Стандарде, к сожалению, не входит в наши планы. На сегодняшний день мы еще не получали никаких предложений по трансферу украинца ни от Александрии, ни от других команд", – цитирует Оливье Рено "Команда №1".

Сразу 7 игроков покинули Александрию: среди них – Цуриков и Лучкевич

Напомним, последнюю половину сезона Лучкевич провел в Александрии в аренде, за это время хавбек сыграл в 13 матчах во всех турнирах, где забил 2 гола.

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Теги
Украинцы за рубежом Валерий Лучкевич Валерий Лучкевич Стандард Стандард Бельгия
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