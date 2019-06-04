Одразу 7 гравців покинули Олександрію: серед них – Цуріков та Лучкевич

Олександрія офіційно повідомила про великі кадрові втрати команди.

Олександрія офіційно розпрощалась з Цуріковим, Кулачем, Пономарем, Лучкевичем, Леванідовим, Полярусом та Микицеєм.

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"Сім гравців покинули команду. Ми гаряче дякуємо всім хлопцям за співпрацю і бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі", – йдеться у заяві Олександрії у твіттері.

Нагадаємо, Олександрія у цьому сезоні виборола бронзові медалі чемпіонату України та отримала пряму путівку до групового раунду Ліги Європи.

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