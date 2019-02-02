toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР ЗИМОВІ ЗБОРИ

Стало відомо, коли відбудуться матчі Динамо на другому зборі

08:26 410 Читать на русском
Стало відомо, коли відбудуться матчі Динамо на другому зборі
ФК Динамо

На других зборах в Іспанії київське Динамо проведе 5 товариських матчів.

Суперниками "біло-синіх" стануть ЦСКА Софія, Естерсунд, Нью-Інгленд Революшн, Мальме та Волеренга. Стали відомі дати та час проведення товариських матчів.

Олімпіакос – Динамо: продані усі квитки на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Динамо – ЦСКА Софія – 2 лютого, 17:00

Динамо – Естерсунд – 5 лютого, 17:00

Динамо - Нью-Інгленд Революшн – 6 лютого, 17:00

Динамо – Мальме – 8 лютого, 15:00

Динамо – Волеренга – 9 лютого, 14:00

Хацкевич визначився зі списком гравців Динамо на другий збір

Нагадаємо, Динамо в останньому матчі перших зборів поступилось Спарті з Праги з рахунком 2:3.

Товариські матчі

Динамо - Волеренга: Субота 09 лютого 2019

Динамо
- : -
Волеренга
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Динамо Динамо Товариські матчі Зимові збори Динамо - Волеренга Динамо - ЦСКА Софія Динамо - Естерсунд Динамо - Нью-Інгленд Революшн Динамо - Мальме
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
52
хв
Леванте
14:00
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук