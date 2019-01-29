Хацкевич визначився зі списком гравців Динамо на другий збір

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич визначився зі складом команди на другий збір в Іспанії.

Київське Динамо візьме на другий збір в іспанській Марбельї 25 гравців, повідомляє dynamo.kiev.ua. Варто зазначити, що в списку немає Георгія Цитаїшвілі, який з Динамо U-19 готуватиметься до матчу Юнацької ліги УЄФА проти Ювентуса, також немає травмованих Бєсєдіна та Піваріча.

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Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Володимир Маханьков.

Захисники: Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Че Че, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітор Буено, Віталій Буяльський, Євген Смирний, Ахмед Алібеков, Микита Кравченко.

Нападники: Фран Соль, Назарій Русин, Владислав Супряга.