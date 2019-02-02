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Стало известно, когда состоятся матчи Динамо на втором сборе

08:26 299 Читати українською
Стало известно, когда состоятся матчи Динамо на втором сборе
ФК Динамо

На втором сборе в Испании киевское Динамо проведет 5 товарищеских матчей.

Соперниками "бело-синих" станут ЦСКА, Эстерсунд, Нью-Ингленд Революшн, Мальме и Волеренга. Стало известно даты и время проведения товарищеских матчей.

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Динамо – ЦСКА – 2 февраля, 17:00

Динамо – Эстерсунд – 5 февраля, 17:00

Динамо – Нью-Ингленд Революшн – 6 февраля, 17:00

Динамо – Мальме – 8 февраля, 15:00

Динамо – Волеренга – 9 февраля, 14:00

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Напомним, Динамо в последнем матче первого сбора уступило Спарте из Праги со счетом 2:3.

Товарищеские матчи

Динамо Киев - ЦСКА София: Суббота 02 февраля 2019

Динамо Киев
Матч окончен
3 : 0
ЦСКА София
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