Стадіон Маріуполя перейшов у власність міста – клуб орендуватиме арену

Стадіон імені Володимира Бойка, що у Маріуполі, переданий на баланс міста.

Рішення про передачу домашньої арени Маріуполя на баланс міста було прийняте на сесії міської ради, повідомляє сайт Мrpl.city.

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Протягом найближчих двох-трьох років планується оновити покриття газону. Бюджету міста ремонт обійдеться приблизно в 30-40 мільйонів гривень.

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Зауважимо, що Маріуполь продовжить виступи на стадіоні імені Володимира Бойка, але клуб тепер буде змушений орендувати арену.