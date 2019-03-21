toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ПОРТУГАЛІЯ - УКРАЇНА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Стадіон Маріуполя перейшов у власність міста – клуб орендуватиме арену

20:19 281 Читать на русском
Стадіон Маріуполя перейшов у власність міста – клуб орендуватиме арену
ФК Маріуполь / Соцмережі

Стадіон імені Володимира Бойка, що у Маріуполі, переданий на баланс міста.

Рішення про передачу домашньої арени Маріуполя на баланс міста було прийняте на сесії міської ради, повідомляє сайт Мrpl.city.

Циганик: Не хочу бачити матчі Шахтар – Маріуполь в першій шістці

Протягом найближчих двох-трьох років планується оновити покриття газону. Бюджету міста ремонт обійдеться приблизно в 30-40 мільйонів гривень.

У Рівному стартувала реконструкція стадіону Авангард – фото дня

Зауважимо, що Маріуполь продовжить виступи на стадіоні імені Володимира Бойка, але клуб тепер буде змушений орендувати арену.

Теги
Маріуполь Маріуполь Стадіон імені Героя України Володимира Бойка
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
12
хв
Австрія
21:45
Польща
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук