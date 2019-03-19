Циганик: Не хочу бачити матчі Шахтар – Маріуполь в першій шістці

Відомий журналіст Ігор Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE" зізнався, що засмутився через те, що Маріуполь потрапив до верхньої шістки за результатами першого етапу УПЛ.

"Я вболівав за Ворсклу. Не хочу бачити матчі Шахтар – Маріуполь в першій шістці, але так сталося, що маріупольці туди вийшли. У мене немає ніяких упереджень до цієї команди. Я буду вболівати за цей клуб, якщо він буде битися з Шахтарем. Якщо вони дадуть бій Шахтарю, а донецький клуб дозволить зіграти всім орендованим гравцям.

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Те, що відбувалося в першій частині чемпіонату – несерйозно. Я дуже багато знаю з глибини, знаю, що там відбувається – це не серйозно. Шахтар для Маріуполя – нездоланний суперник. В лапках.

Я б не дуже хотів, щоб у топ-6 був і Львів. Це штучно створений проект, у якого немає ніякої перспективи. 15 бразильців... Що вони збираються робити? Я не можу зрозуміти, як вони планують залучати уболівальників. Львів'янам потрібно змінити вектор розвитку", – сказав Циганик.

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