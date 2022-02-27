"Сьогодні о 9:07 у Києві під звуки вибухів бомб і сирен народилася дуже смілива дівчинка. А інакше і бути не може, тому що її мама – справжній герой! Весь час бігаючи від бомбосховища до палати, вона, стримуючи хвилювання та паніку, залишалась зовсім одна в центрі нашої столиці.

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Кохана, я дякую тобі за донечку. А також хочу сказати слова подяки усім, хто запропонував свою допомогу, знаючи мою ситуацію. Миру усім", – написав Ігор в Instagram.

Нагадаємо, вже 4-й день українські воїни відбивають російські атаки, а Київ – одна з найгарячіших точок у цій війні.

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