Стадіон Чорноморець продали американській компанії за 193,8 млн

Домашня арена Чорноморця нарешті знайшла нового власника.

Одеський стадіон продали компанії ALLRISE CAPITAL INC зі США, інформує сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Об'єкт знайшов свого покупця лише з 21 спроби продажу на відкритих аукціонах. Переможець запропонував 193,8 млн грн. Кошти, отримані від продажу, будуть спрямовані на виконання вимог кредиторів Імексбанку та держави.

Нагадаємо, раніше про інтерес до стадіону Чорноморець говорив президент Олімпіка Владислав Гельзін, який планував придбати арену разом зі своїми партнерами.

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