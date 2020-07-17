toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД ВЕСТ ХЕМ - УОТФОРД

Стадіон Чорноморець продали американській компанії за 193,8 млн

17:49 - Читать на русском
Стадіон Чорноморець продали американській компанії за 193,8 млн
Стадіон Чорноморець / Фото з відкритих джерел

Домашня арена Чорноморця нарешті знайшла нового власника.

Одеський стадіон продали компанії ALLRISE CAPITAL INC зі США, інформує сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

УАФ впроваджує категорії для стадіонів

Об'єкт знайшов свого покупця лише з 21 спроби продажу на відкритих аукціонах. Переможець запропонував 193,8 млн грн. Кошти, отримані від продажу, будуть спрямовані на виконання вимог кредиторів Імексбанку та держави.

Нагадаємо, раніше про інтерес до стадіону Чорноморець говорив президент Олімпіка Владислав Гельзін, який планував придбати арену разом зі своїми партнерами.

"За збірну України я не забивав, але був фартовим": як живе "Кримський Руні" і чому відмовився переходити в Шахтар

blog_ava
Легенда Динамо Лозинський помер після важкої хвороби
09:33
9605
Теги
Чорноморець Чорноморець Чорноморець Перша ліга футбольні стадіони
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
4
хв
Вест Хем
22:00
Уотфорд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук