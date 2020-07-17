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Стадион Черноморец продали американской компании за 193,8 млн

17:49 - Читати українською
Стадион Черноморец продали американской компании за 193,8 млн
Стадион Черноморец / Фото из открытых источников

Домашняя арена Черноморца наконец-то нашла нового владельца.

Одесский стадион продали компании ALLRISE CAPITAL INC из США, информирует сайт Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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Объект нашел своего покупателя только с 21 попытки продажи на открытых аукционах. Победитель предложил 193,8 млн грн. Средства, полученные от продажи, будут направлены на выполнение требований кредиторов Имэксбанка и государства.

Напомним, ранее об интересе к стадиону Черноморец говорил президент Олимпика Владислав Гельзин, который планировал приобрести арену вместе со своими партнерами.

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