Срна: За чим українським сумую в Італії? Салом, борщем і горілкою... хорошою горілкою

Гравець Кальярі Даріо Срна розповів, чого йому бракує у новій країні.

Хорват сумує за традиційними українськими стравами та міцними напоями.

Срна: Я поважаю Динамо, і в київському клубі про це знають

"Мені справді не вистачає українського сала і борщу. І зовсім трішки горілки. Хорошої горілки", – поностальгував Даріо в ефірі YouTube-програми "Легіонер".

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Нагадаємо, Срна переїхав до Апеннін минулого року після 15 надуспішних сезонів у складі донецького Шахтаря.