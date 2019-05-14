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Срна: За чим українським сумую в Італії? Салом, борщем і горілкою... хорошою горілкою

14 травня 19:20 1433 Читать на русском
Срна: За чим українським сумую в Італії? Салом, борщем і горілкою... хорошою горілкою
Даріо Срна / Reuters

Гравець Кальярі Даріо Срна розповів, чого йому бракує у новій країні.

Хорват сумує за традиційними українськими стравами та міцними напоями.

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"Мені справді не вистачає українського сала і борщу. І зовсім трішки горілки. Хорошої горілки", – поностальгував Даріо в ефірі YouTube-програми "Легіонер".

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Нагадаємо, Срна переїхав до Апеннін минулого року після 15 надуспішних сезонів у складі донецького Шахтаря.

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