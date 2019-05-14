Срна: За чем украинским скучаю в Италии? Салом, борщом и водкой... хорошей водкой

Игрок Кальяри Дарио Срна рассказал, чего ему не хватает в новой стране.

Хорват скучает по традиционным украинским блюдами и крепким напиткам.

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"Мне действительно не хватает украинского сала и борща. И совсем немного водки. Хорошей водки", – поностальгировал Дарио в эфире YouTube-программы "Легіонер".

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Напомним, Срна переехал на Апеннины в прошлом году после 15 сверхуспешных сезонов в составе донецкого Шахтера.