toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Срна: За чем украинским скучаю в Италии? Салом, борщом и водкой... хорошей водкой

14 мая 19:20 213 Читати українською
Срна: За чем украинским скучаю в Италии? Салом, борщом и водкой... хорошей водкой
Дарио Срна / Reuters

Игрок Кальяри Дарио Срна рассказал, чего ему не хватает в новой стране.

Хорват скучает по традиционным украинским блюдами и крепким напиткам.

Срна: Я уважаю Динамо, и в киевском клубе об этом знают

"Мне действительно не хватает украинского сала и борща. И совсем немного водки. Хорошей водки", – поностальгировал Дарио в эфире YouTube-программы "Легіонер".

Езерский: Ничего страшного, если игроки Динамо устроят чемпионский коридор для Шахтера

Напомним, Срна переехал на Апеннины в прошлом году после 15 сверхуспешных сезонов в составе донецкого Шахтера.

blog_ava
Украинский флаг и автограф Лобановского: в сети появились фото новой формы Динамо на сезон 2019/20
11:23
407
Теги
Шахтер Шахтер Дарио Срна Дарио Срна Кальяри Кальяри
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
    Італія — 08:49309 Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
3
час
:
33
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук