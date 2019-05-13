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Срна: Я поважаю Динамо, і в київському клубі про це знають

13 травня 18:14 1533 Читать на русском
Срна: Я поважаю Динамо, і в київському клубі про це знають
Даріо Срна / фото із соцмереж

Колишній футболіст Шахтаря Даріо Срна в ефірі "Вацко Live" розповів про ставлення до київського Динамо.

"Що було б в Італії, якби я заспівав цю пісню? Нічого, те ж саме, що і в Україні. Я б вибачився, і теж освистували б вболівальники Мілана, Ювентуса або іншої команди. І все.

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Просто я це робив непублічно, розумієте? Зняв хтось із наших і опублікував випадково, не хотіли нічого поганого зробити. Так вийшло.

Я після цього вибачився публічно: і перед президентом Динамо, і перед футболістами, і перед уболівальниками. Це не означає, що я не поважаю Динамо. Я Динамо поважаю, і вони про це знають. Хто хоче знати – знає.

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Я не проти Динамо – я хочу бачити сильне Динамо. Навіть як уболівальник Шахтаря. Тому що чемпіонат буде сильнішим. Я хочу бачити сильний Дніпро, Металіст, Чорноморець", – сказав Срна в ефірі YouTube-програми "Легіонер".

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