"Призначення Йовічевіча наробило багато галасу? Так, з нами завжди галасливо. Думаю, люди розуміють, що ми дуже багато футболістів продавали до топ-клубів і дуже багатьох із топ-клубів купували. Навіть логіка каже, що Шахтар розуміється на паперах. У нас ніколи ні з ким не було проблем. Шум підняв той, кому це було потрібно. Все дуже чисто та дуже прозоро.

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У Ігора Йовічевіча закінчувався контракт 30 червня – він не пішов за правилом ФІФА. Ми почали говорити з ним про те, чи він готовий приїхати до Шахтаря і стати нашим тренером. Звісно, ​​для нього це крок уперед. Він погодився. Юристи зв'язалися, зробили свою роботу – і ми його підписали. Все дуже просто. Простіше і бути не може.

Реакція від СК Дніпро-1? Я сказав, що не реагуватиму на це. Шахтар – це дуже великий клуб, який вже давно грає у Лізі чемпіонів, який продає футболістів Баварії, Челсі, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Борусії Дортмунд.

Шахтар – справедливий клуб зі справедливими людьми та справедливим президентом. Повірте мені, якщо б щось було не так, то ми ніколи не підписали б Йовічевіча. Це не в нашій ДНК", – зазначив Срна в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Йовічевіч зі скандалом покинув СК Дніпро-1, приєднавшись до Шахтаря, хоча дніпряни мали опцію продовження контракту з фахівцем.

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